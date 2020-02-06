شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة فى بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مباراة النادي الأهلي المقبلة ستكون أمام ظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين المقبل . وتمكن الأهلى من تحقيق الفوز علي بيراميدز بهدفين مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، علي استاد الدفاع الجوي . Advertisements ونجح الأهلي بفضل "الريمونتادا الافريقية" في التغلب على بيراميدز الذى فاز على الأحمر 3 مرات الموسم الماضي بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكاس ووذلك بفضل عائلة "آليو" فقد سجل السنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج هدفين ليواصل الأحمر مسيرة الأنتصارت المحلية الرائعة ويفوز في 13 مباراة من 13 مباراة خاضها ليواصل مسلسل اللاهزية ويصل للنقدة 39 فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة فى بطولة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.