شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بادجي يتعادل للأهلي أمام بيراميدز في الدقيقة 77 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احرز السنغالي بادجي لاعب الأهلي هدف التعادل لفريقه في مرمي بيراميدز في الدقيقة 77 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 16 في الدوري ، لتصبح النتيجة 1/1 بين الفريقين.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من : محود الشناوي ، محمود متولي ، مروان محسن ، أيمن اشرف ، حسين الشحات ، اليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، على معلول ، أحمد فتحي وجونيور أجاي ، وبذلك يعود محمود متولي للدفاع بجوار أيمن أشرف.

فيما بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من : المهدي سليمان ، عمر جابر ، أحمد ايمن منصور ، طارق طه ، رجب بكار ، محمد حمدي ، على جبر ، نبيل عماد دونجا ، احمد توفيق ، أسلام عيسي و جون أنطوي ، أما دكة البدلاء فتضم ، كلاً من : أحمد دعدور - إبراهيم حسن - عمر لعيوني - دودو الجباس - ويلفريد كانون - محمود حمادة - عبد الله بكري.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه، فيما يدخل بيراميز مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويطمح الفريق في لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم.

















































































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