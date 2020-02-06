شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج: هزمنا بيراميدز بـ"العرق" رغم لحظات القلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المالي آليو ديانج لاعب وسط الأهلي أن فريقه أستحق الفوز على بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، موضحاً أن اللاعبين بذلوا مجهوداً كبيراً للفوز خاصة بعدما تقدم بيراميدز بهدف قبل أن ينجح الأحمر في التقدم بهدفين لهدف.

وقاد الثنائي الافريقي آليو ديانج وآليو بادجي الأهلي لرد الأعتبار أمام بيراميدز والفوز عليه بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز ..تقدم على جبر لفريق بيراميدز في الدقيقة 54 وتعادل بادجي للأهلي في الدقيقة 77 قبل أن يسجل ديانج هدف الأهلي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ونجح الأهلي بفضل "الريمونتادا الافريقية" في التغلب على بيراميدز الذى فاز على الأحمر 3 مرات الموسم الماضي بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكاس ووذلك بفضل عائلة "آليو" فقد سجل السنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج هدفين ليواصل الأحمر مسيرة الأنتصارت المحلية الرائعة ويفوز في 13 مباراة من 13 مباراة خاضها ليواصل مسلسل اللاهزية ويصل للنقدة 39 فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.

Advertisements

وتابع ديانج في تصريحات لقناة "أون سبورت" عقب المباراة ،:"المباراة كانت صعبة خاصة وأن بيراميدز سجل أولا ، مُعلقاً:"بذلنا مجهود كبير وأشكر الجماهير التي ساندتنا واشكر زملائي الذي ساعدوني".

وأشار :"الهدفين ليسوا من مجهودي أنا فقط ولكن من مجهود زملائي في الفريق أيضًا، وأتم حديثه :"الهدف الذي دخل مرمانا سبب لنا القلق ولكن الحمد لله عدنا في المباراة بعد التعادل وظهرنا بمستوانا ونجحنا في إحراز الهدف الثاني".

وأكد ديانج أن اللاعبين شعروا بالقلق بعد تقدم بيراميدز بهدف لكن لاعبو الأهلي استطاعوا العودة للمباراة بفضل الأصرار والحماس والعزيمة إلى أن نجحوا في التعادل ثم الفوز ليتحقق هدف الأهلي بالفوز بالنقاط الثلاثة.