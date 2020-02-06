شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة ..بيراميدز يحافظ على التقدم بهدف امام الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 75 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز المقامة حالياً بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز مازالت النتيجة تقدم بيراميدز بهدف على جبر ..جاءت بداية المباراة بشكل حماسي من جانب الفريقين وأن كانت الغلبة للمارد الأحمر الذى إعتمد في هجماته على المثلث الهجومي أجاي والشحات وقفشة وظهرت أولى الهجمات الخطرة للأهلي عن طريق أجاي الذى كاد يسجل هدفاً في الدقائق الأولى بعدما لعب كرة رائعة بالكعب لكن المهدي سليمان يتألق وينقذ الموقف ، وواصل الأهلي سيطرته على منطقة وسط الملعب فيما إعتمد بيراميدز على الهجمات المرتدة.

بمرور الوقت نشط أداء بيراميدز بشكل واضح كما زاد الأهلي من هجماته على مرمى المهدي سليمان لكن دون خطورة حقيقية بفضل تفوق دفاع الفريقين..حسين الشحات قاد هجمة خطرة من ناحية اليمين وراوغ دفاع بيراميدز لكن دفاع صاحب الأرض أنقذ الموقف ، بعدها أضطر بيراميدز لأجراء تغيير بخروج عمر جابر للإصابة وشارك عمر لعيوني بدلاً منه.

في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حاول الفريقين التسجيل كانت الخطورة للأهلي لكن دون جدوى ليُطلق إبراهيم نور الدين حكم المباراة صافرته مُعلناً نهاية الشوط بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، ويضم التشكيل ، كلاً من: محمد الشناوي ، محمود متولي ، مروان محسن ، أيمن اشرف ، حسين الشحات ، اليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، على معلول ، أحمد فتحي وجونيور أجاي .

ويلعب بيراميدز المباراة بتشكيل ، مكوّن من : المهدي سليمان ، عمر جابر ، أحمد ايمن منصور ، طارق طه ، رجب بكار ، محمد حمدي ، على جبر ، نبيل عماد دونجا ، احمد توفيق ، أسلام عيسي و جون أنطوي.

الشوط الثاني

بدأ بيراميدز الشوط الثاني بشكل أكثر نشاطاً وهجومياً وسنحت له أكثر من فرصة عن طريق أنطوي وأسفر الضغط الواضح من بيراميدز عن هدف سجله على جبر من ضربة راسية جيدة حيث أحسن التعامل مع ضربة ركنية وسددها براسها في شباك محمد الشناوي خلال الدقيقة 54 ، وبعدها حاول الاهلي السيطرة على وسط الملعب وزيارة شباك المهدي سليمان لكن دون جدوى.

في الدقيقة 65 أجرى فايلر المدير الفني للأهلي تغييران دُفعة واحدة بنزول السنغالي بادجي ووليد سليمان بدلاً من مروان محسن ومحمد مجدي قفشة ، وحاول الأحمر الضغط هجومياً على بيراميدز.

أشهر إبراهيم نور الدين البطاقة للمدرب المساعد للمدير الفني لفريق بيراميدز وكذلك لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي للأعتراض على الحكم ، وتلقي وليد سليمان كرة عرضية سددها "لوب" لكنها تصل بسهولة لحارس بيراميدز.

















































































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