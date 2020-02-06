شكرا لقرائتكم خبر عن تركى ال الشيخ عقب فوز الاهلى على بيراميدز : "العقدة راحت بعدي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية و الرئيس الشرفى للنادى الاهلى عقب فوز الاحمر على بيراميدز فى بطولة الدورى المصرى .

وجاء تركى ال الشيخ قائلا " مبروك الحمدالله الفوز ... العقدة راحت بعدي و الي يلعب معنا يستحمل " عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .

قاد الثنائي الافريقي آليو ديانج وآليو بادجي الأهلي لرد الأعتبار أمام بيراميدز والفوز عليه بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز ..تقدم على جبر لفريق بيراميدز في الدقيقة 54 وتعادل بادجي للأهلي في الدقيقة 77 قبل أن يسجل ديانج هدف الأهلي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

Advertisements

ونجح الأهلي بفضل "الريمونتادا الافريقية" في التغلب على بيراميدز الذى فاز على الأحمر 3 مرات الموسم الماضي بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكاس ووذلك بفضل عائلة "آليو" فقد سجل السنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج هدفين ليواصل الأحمر مسيرة الأنتصارت المحلية الرائعة ويفوز في 13 مباراة من 13 مباراة خاضها ليواصل مسلسل اللاهزية ويصل للنقدة 39 فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.

جاءت بداية المباراة بشكل حماسي من جانب الفريقين وأن كانت الغلبة للمارد الأحمر الذى إعتمد في هجماته على المثلث الهجومي أجاي والشحات وقفشة وظهرت أولى الهجمات الخطرة للأهلي عن طريق أجاي الذى كاد يسجل هدفاً في الدقائق الأولى بعدما لعب كرة رائعة بالكعب لكن المهدي سليمان يتألق وينقذ الموقف ، وواصل الأهلي سيطرته على منطقة وسط الملعب فيما إعتمد بيراميدز على الهجمات المرتدة.

بمرور الوقت نشط أداء بيراميدز بشكل واضح كما زاد الأهلي من هجماته على مرمى المهدي سليمان لكن دون خطورة حقيقية بفضل تفوق دفاع الفريقين..حسين الشحات قاد هجمة خطرة من ناحية اليمين وراوغ دفاع بيراميدز لكن دفاع صاحب الأرض أنقذ الموقف ، بعدها أضطر بيراميدز لأجراء تغيير بخروج عمر جابر للإصابة وشارك عمر لعيوني بدلاً منه.