شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزز النادي الأهلي صدارته لجدول بطولة الدوري ، بعد الفوز علي بيراميدز بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز .

بتلك الفوز رفع الأهلي رصيدة للنقطة 39 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 26 في المركز الخامس.

ونجح الأهلي بفضل "الريمونتادا الافريقية" في التغلب على بيراميدز الذى فاز على الأحمر 3 مرات الموسم الماضي بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكاس ووذلك بفضل عائلة "آليو" فقد سجل السنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج هدفين ليواصل الأحمر مسيرة الأنتصارت المحلية الرائعة ويفوز في 13 مباراة من 13 مباراة خاضها ليواصل مسلسل اللاهزية ويصل للنقطة 39 فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.