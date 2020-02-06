"إلى متى يستمر ما يحدث؟".. هدف الأهلي يفجر غضب مدير بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اعترض هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على الهدف القاتل الذي سجله الأهلي في شباك فريقه، والذي نجح من خلاله في تحقيق الفوز بنتيجة (2-1) في الجولة الـ16 للدوري المصري الممتاز.

وقال سعيد، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "كلنا نعرف ما الذي يحدث والأجواء التي تصنع القرارات والمواقف، لكن السؤال هو متى سيتوقف هذا وكيف يمكن أن ينصلح الحال؟".

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وأضاف: "هل أصبح الأمر متعلق بالصوت العالي والانفعال للحصول على قرارات في صالح ناديك؟ نحن نتحدث دائمًا ولا شيء يتغير في نهاية الأمر".

وتابع: "لا شيء يمكن أن يحدث على كل حال، أنا أقول أننا كنا فريق سيئ، لكن لماذا يتم احتساب هدف وهناك كرتين في الملعب؟ وفي النهاية يقولون ممنوع استقدام حكام أجانب، لكننا سنطلب حكام أجانب بالطبع".

وردًا على سؤال حول إمكانية تحسن الأوضاع التحكيمية عقب اعتماد حكم الفيديو المساعد، أتم سعيد تصريحاته قائلا: "البلد الوحيد الذي ستفشل فيه تقنية الفيديو هو مصر".