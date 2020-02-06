فايلر: بيراميدز ليس عقدة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال فايلر، المدير الفني للأهلي، إن فريقه ظهر بصورة جيدة أمام بيراميدز؛ حيث كان الأفضل في الشوط الأول وأول 15 دقيقة من الشوط الثاني.

وكان بيراميدز قد تقدم في المباراة عن طريق علي جبر في الدقيقة 52، قبل أن يتعادل بادجي في الدقيقة 77، ثم حسم ديانج الفوز بالدقيقة 90+1.

فايلر، أضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"في الشوط الثاني بيراميدز استطاع بيراميدز التسجيل وهو ما صعب الأمر على اللاعبين لأنهم هُزموا في الموسم الماضي جميع مبارياتهم أمامهم ولكنهم لم يخرجوا عن تركيزهم وعادوا بالفوز".

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وأوضح المدير الفني للأهلي أنه لا يستطع القول بأن بيراميدز كان عقده لفريقه، مضيفًا:"بيراميدز فريق قوي وجهزت اللاعبين للمباراة مثل أي مباراة".

وأتم فايلر حديثه بالإشارة إلى إنه يفكر في كل مباراة على حدى؛ حيث يتم لعب كل المباريات بالقوة ذاتها.

وكان بيراميدز قد تقدم في المباراة عن طريق علي جبر في الدقيقة 52، قبل أن يتعادل بادجي في الدقيقة 77، ثم حسم ديانج الفوز بالدقيقة 90+1.

ورفع الأهلي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول من جدول الترتيب بدون خسارة أي نقطة، وفي المقابل توقف بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.