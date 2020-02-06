أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
هنأ تركى آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، الفريق بعد الفوز على بيراميدز، قائلًا أن العقدة انتهت بعد بيعه للنادي.
وقال آل الشيخ في منشور عبر صفحته الرسميى على "فيسبوك" اليوم الخميس: "مبروك الحمدالله الفوز ... العقدة راحت بعدي."
واستطاع الأهلي أن يفوز على بيراميدز لأول مرة بمسماه الجديد بعد الخسارة في 3 مباريات ببطولتي الدوري والكأس.
وقام آل الشيخ ببيع بيراميدز للمستثمر الإماراتي سالم الشامسي، ليبدأ في الاستثمار بالكرة الإسبانية من خلال شراء نادي إلميريا.
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