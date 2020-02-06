فايلر يحقق رقما تاريخيا مع الأهلي.. ماذا يفصله عن جوزيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أحرز البديل السنغالي أليو بادجي هدفا وصنع آخر، ليقود الأهلي لقلب تأخره بهدف أمام مضيفه بيراميدز إلى فوز في الوقت القاتل بنتيجة (2-1) اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي، في قمة مباريات المرحلة الـ16 للدوري المصري الممتاز.

وواصل الأهلي، المتوج باللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، تحليقه في صدارة البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 41 لقبا، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة من 13 مواجهة، علما بأنه مازال يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة.

ونجح المدير الفني السويسري رينيه فايلر في تحقيق الفوز الثالث عشر على التوالي مع الأهلي محققا العلامة الكاملة حتى الآن، متجاوزًا انطلاقة المدرب الهولندي جو بونفرير الذي سجل 12 انتصارا مع الفريق الأحمر موسم (2002-2003).

وسجّل صاحب الـ46 عامًا ثاني أقوى انطلاقة للأهلي في تاريخ الدوري المصري، مع العلم أن الرقم القياسي في أفضل انطلاقات الأحمر مسجل باسم الأسطورة البرتغالي مانويل جوزيه، حين حقق 17 انتصارًا متتاليًا موسم 2004-2005.

ونستعرض في السطور التالية أقوى انطلاقات الأهلي في تاريخه بالدوري:

1- مانويل جوزيه (2004-2005) - 17 انتصارا:

حقق جوزيه الرقم القياسي في أفضل انطلاقات الأهلي في الدوري في موسم 2004-2005، وتحديدا منذ 17 سبتمبر 2004 حتى 14 يناير 2005.

جاءت انتصارات الأهلي منذ الجولة الأولى حتى الجولة الـ17 على حساب كل من: أسمنت السويس، الترسانة، المنصورة، الاتحاد، المصري، بلدية المحلة، الزمالك، أسمنت أسيوط، إنبي، طلائع الجيش، حرس الحدود، الإسماعيلي، غزل المحلة، أسمنت السويس، الترسانة، المنصورة، الاتحاد.

وتوقفت السلسلة القياسية للأهلي في الجولة الـ18 بعدما أجبره المصري البورسعيدي على التعادل السلبي يوم 21 يناير 2005، وحصد المارد الأحمر لقب الدوري في النهاية بعد تعادله في مباراتين فقط من أصل 26 مباراة دون تلقي أي هزيمة، حيث تصدر الجدول بفارق 31 نقطة عن أقرب ملاحقيه إنبي.

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2- رينيه فايلر (2019-2020) - 13 انتصارا:

حقق فايلر انطلاقته الاستثنائية مع الأهلي في الموسم الجاري (2019-2020) على حساب كل من: سموحة، الإنتاج، أسوان، الجونة، وادي دجلة، حرس الحدود، الإسماعيلي، الاتحاد، المقاصة، نادي مصر، طنطا، المقاولون وبيراميدز.

ونجح الأهلي في تسجيل 37 هدفا حتى الآن كأقوى خط هجوم في المسابقة، بينما اهتزت شباكه بثلاثة أهداف فقط آخرهم أمام بيراميدز، ليفرض نفسه كصاحب أقوى خط دفاع في المسابقة.

3- جو بونفرير (2002-2003) - 12 انتصارا:

يأتي بونفرير في المركز الثاني يأتي الهولندي بونفرير بعدما حقق 12 انتصارًا متتاليًا في موسم 2002-2003، وتحديدا خلال الفترة من 23 سبتمبر 2002 حتى 10 يناير 2003.

جاءت انتصارات الأهلي منذ الأسبوع الأول حتى الأسبوع الـ12 على حساب كل من: حرس الحدود، المنصورة، الاتحاد، جولدي، المقاولون، غزل المحلة، الإسماعيلي، المصري، الترسانة، أسوان، بلدية المحلة وإنبي.

وتوقفت انتصارات الأهلي في ختام الدور الأول من المسابقة أمام منافسه الأذلي نادي الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2)، وفرّط الأهلي في اللقب ليُتوج به الفارس الأبيض بفارق نقطة وحيدة عن الفريق الأحمر.

4- مانويل جوزيه (2005-2006) - 11 انتصارا:

جوزيه تواجد مرة أخرى بعد تحقيق الرقم الأقل له (11 انتصارا متتاليا) في موسم 2005-2006، وتحديدا منذ 13 أغسطس 2005 حتى 18 فبراير 2006.

انتصارات الأهلي جاءت أمام كل من: الكروم، أسمنت أسيوط، غزل المحلة، إنبي، الألومنيوم، طلائع الجيش، الاتحاد، أسمنت السويس، المصري، المقاولون والكروم، قبل أن تتوقف بالتعادل مع غزل المحلة (2-2).

وُتوج الأهلي باللقب للمرة الثانية على التوالي دون تلقي أي هزيمة بجانب تعادله في ثلاث مباريات، حيث ابتعد بالصدارة بفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.