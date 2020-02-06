سيد عبد الحفيظ يتحدث عن نقطة تحول الأهلي أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الهدف الذي سجله بيراميدز في مرماهم كان نقطة تحول في اللقاء.

وكان بيراميدز قد تقدم في المباراة عن طريق علي جبر في الدقيقة 52، قبل أن يتعادل بادجي في الدقيقة 77، ثم حسم ديانج الفوز بالدقيقة 90+1.

وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات لفضائية الأهلي عقب المباراة:"لابد أن تكون محضر نفسك لكل الحالات في المباراة وشخصية الأهلي عادت عقب الهدف الأول لبيراميدز ولكننا لو لعبنا بالشراسة ذاتها طوال المباراة لفزنا بنتيجة أعلى".

واستنكر مدير الكرة بالنادي الأهلي اعتراض لاعبي بيراميدز على سرعة تنفيذ الركلة الركنية التي جاء منها الهدف الثاني للأهلي.

وعن عودة رمضان صبحي، رد عبد الحفيظ:"شارك معنا مؤخرًا في التدريبات ولكن لم يكن جاهزًا بنسبة 100% وسيعود يوم 11 أو 12 أو 13 بأقصى تقدير".

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ورد مدير الكرة بالنادي الأهلي على أخبار تأجيل مباراتهم أمام القمة، بالإشارة إلى إنه يستعد للمباريات المحلية والأفريقية على السواء.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، شدد في تصريحات بوقت سابق من اليوم أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها وليس هناك أي نية لتعديل موعد هذه المواجهة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الزمالك في كأس السوبر المصري يوم الخميس 20 فبراير.

وأتم عبد الحفيظ حديثه بالإشادة بلاعب فريقه أليو ديانج، مشيرًا إلى أن لاعب فريقه الأسبق أنيس بوجلبان أول من عرض اللاعب على إدارة الأهلي.

وكان بيراميدز قد تقدم في المباراة عن طريق علي جبر في الدقيقة 52، قبل أن يتعادل بادجي في الدقيقة 77، ثم حسم ديانج الفوز بالدقيقة 90+1.

ورفع الأهلي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول من جدول الترتيب بدون خسارة أي نقطة، وفي المقابل توقف بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس