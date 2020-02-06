محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد السنغالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، أنه يتوجه بالشكر لزملائه في الفريق بعدما ساهم في الهدفين الذي سجلهما الأحمر أمام بيراميدز، حيث حوّل تأخره بهدف إلى انتصار ثمين بنتيجة (2-1) في الجولة الـ16 للدوري المصري.
وقال ديانج في تصريحات بعد المباراة: "اللقاء كان صعبا للغاية خاصةً بعد تأخرنا بهدف والعودة لإحراز هدفين، بذلنا مجهودا كبيرا وأشكر الجماهير وزملائي الذين ساعدوني للظهور بهذا المستوى".
وأضاف: "نعم ساهمت في الهدفين لكن هذا كان بفضل مجهود زملائي في المباراة".
وأتم قائلا: "شعرنا بالقلق بعد الهدف الذي سجله بيراميدز، لكننا نجحنا في التعادل وأحرزنا هدف الفوز بعدها، وهذا يُحسب للفريق".
كانت هذه تفاصيل خبر ديانج: سجلت أمام بيراميدز بفضل زملائي.. وشعرنا بالقلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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