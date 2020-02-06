طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة عمر جابر أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:
تحدث مصطفى المنيري، طبيب فريق الكرة بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عمر جابر لاعب فريقه في مباراة الأهلي مساء اليوم الخميس.
عمر جابر كان قد غادر ملعب الدفاع الجوي في الدقيقة ٣٩ من الشوط الأول للمباراة بعدما تعرض لإصابة في الكتف، وشارك بدلًا منه التونسي عمر العيوني.
أوضح المنيري، في تصريحات أوردها عنه المكتب الإعلامي لناديه، أن التشخيص المبدئي لإصابة عمر جابر عبارة عن تمزق في أربطة الكتف لم يتمكن معها من استكمال اللقاء وفضل الجهاز إخراجه حتى لا تتفاقم الإصابة.
المنيري أتم حديثه بالإشارة إلى أنه سينتظر ٤٨ ساعة بعد الإصابة وبعدها يجري اللاعب أشعة على الكتف لبيان مدى قوته.
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