مصدر لـ"الخليج 365": إيهاب جلال استقال من تدريب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

أكد مصدر بالنادي المصري تقدم إيهاب جلال المدير الفني للفريق باستقالته من تدريب الفريق بعد مباراة طنطا التي انتهت بالتعادل (2-2) في بطولة الدوري.

وأشار المصدر لـ"الخليج 365" أن إدارة النادي المصري استقبلت الاستقالة بعد المباراة من إيهاب جلال، لكنها تسعى لإقناعه بالاستمرار مع الفريق.

وتحاول إدارة النادي المصري الحفاظ على إيهاب جلال حتى لا يتعرض الفريق لهزة قوية قبل مباراة ربع نهائي الكونفدرالية مع فريق نهضة بركان المغربي.

ويعاني المصري في دوري الموسم الحالي، حيث يحتل المركز 12 في الجدول برصيد 17 نقطة فقط جمعها من 14 مباراة.