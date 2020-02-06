الأهلي يكسر عقدة بيراميدز بانتصار +90

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل الأهلي انتصاراته في الدوري المصري ونجح في قلب الطاولة على بيراميدز ليخرج من ملعب الدفاع الجوي فائزا بنتيجة (2-1) مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ16 للدوري المصري الممتاز.

ونجح الأهلي في تدوين أول انتصار له على بيراميدز بمسماه الجديد، بعدما خسر الفريق الأحمر أمامه في الثلاث مباريات الفائتة التي جمعت بينهما في الدوري والكأس خلال الموسم الماضي (2018-19).

وحافظ الأهلي على قطار انتصاراته في الدوري رافعا رصيده إلى النقطة الـ39 من 13 مباراة محققا العلامة الكاملة في انطلاقة تاريخية له بالمسابقة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.

ملخص المباراة:

جاءت الخطورة الأولى في المباراة باللون الأحمر في الدقيقة الرابعة، بعدما أرسل علي معلول عرضية متقنة من الجبهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى النيجيري جونيور أجايي الذي سسدها أرضية، لكن نجح حارس بيراميدز مهدي سليمان في إبعادها إلى ضربة ركنية.

واستمرت أحداث الشوط الأول بين الفريقين، وسط امتلاك سلبي من جانب الأهلي للكرة، وتراجع عناصر بيراميدز بكثافة دفاعية ومحاولات من أجل الهجوم على مرمى الشناوي بكرات مرتدة، لم تحقق نجاح على مدار الثلث الأول من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 26 أتى الظهور الخطير الثاني من جانب الأهلي بعدما أرسل عمرو السولية كرة رائعة تجاه حسين الشحات على حدود منطقة الجزاء، فلعب عرضية تجاه مروان محسن الذي سقط أرضًا وطلب ركلة جزاء، لكن إبراهيم نور الدين أمر باستمرار اللعب.

أجرى بيراميدز تغييرا اضطراريا في الدقيقة الـ40 من عمر اللقاء بإقحام التونسي عمر لعيوني بدلا من عمر جابر الذي تعرض للإصابة.

نجح بيراميدز في افتتاح التسجيل بالدقيقة الـ53 عن طريق علي جبر، بعدما استغل مدافع الفريق ركنية أرسلها عمر لعيوني داخل منطقة الجزاء ليحولها بضربة رأسيىة داخل شباك الحارس محمد الشناوي.

أجرى رينيه فايلر تغييرين دفعة واحدة في الأهلي بإقحام الثنائي أليو بادجي ووليد سليمان بدلا من مروان محسن ومحمد مجدي أفشة في الدقيقة الـ64 من عمر اللقاء.

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وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 68 من أجل تهديد مرمى بيراميدز بعدما استلم وليد سليمان الكرة ولعب مزدوجة خلفية أمسكها المهدي سليمان بسهولة.

تمكن الأهلي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة الـ77، عن طريق أليو بادجي، بعدما استغل المهاجم السنغالي تسديدة أطلقها أليو ديانج من خارج المنطقة بعد ارتدادها من الدفاع، لرتطم الكرة في طريقها بركبة الوافد الجديد وتتهادى في شباك بيراميدز.

وفي الدقيقة الـ87، استنفذ الأهلي تغييراته بإقحام محمود عبدالمنعم كهربا بدلا من حسين الشحات.

وأنقذ الحارس محمد الشناوي مرماه ببراعة بعدما تألق في التصدي لرأسية علي جبر من ضربة ركنية، حيث أبعدها لضربة ركنية جديدة في الدقيقة الـ89.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، نجح الأهلي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق المالي أليو ديانج، بعدما نفذ الأحمر الركنية بسرعة ليمرر بادجي الكرة برأسه إلى ديانج الذي سددها على الطائر في شباك بيراميدز.

وقام الحكم إبراهيم نور الدين بطرد الثنائي رجب بكار وأحمد أيمن منصور ثنائي بيراميدز إثر احتجاجات أصحاب الأرض بعد تسجيل الأهلي للهدف القاتل الذي تسبب في إيقاف المباراة لمدة دقيقتين.

تشكيل بيراميدز: مهدي سليمان، رجب بكار، علي جبر، أحمد أيمن منصور، طارق طه، محمد حمدي، نبيل عماد دونجا، أحمد توفيق، عمر جابر، إسلام عيسى، جون أنطوي.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي، أحمد فتحي، محمود متولي، أيمن أشرف، علي معلول، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، جونيور أجايي، مروان محسن.