تشاتشيتش: بيراميدز قدم كل ما لديه أمام الأهلي .. ولا نستحق الخسارة

قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن المباراة أمام الأهلي كانت صعبة وهناك قتال على الكرة، واللاعبون قدموا ما لديهم وللأسف الشديد لم

يتحقق الفوز.وأضاف المدرب بأنه غير راض عن النتيجة بعد الخسارة وفقدان ٣ لاعبين في المباراة المقبلة بسبب الإيقاف، مشيرا إلى أن بيراميدز لا يستحق الخسارة وكان جديرا بحصد نقطة على أقل تقدير بعدما قدم اللاعبون مستوى جيد طوال دقائق اللقاء.وخسر بيراميدز على ملعبه بثنائية مقابل هدف أمام الأهلي، في لقاء الجولة 16 بالدوري.