سامي قمصان: بيراميدز واجه الأهلي بأسلوب دفاعي..ومن المبكر الحديث عن صن داونز

أكد سامي قمصان المدرب المساعد لفريق الأهلي، صعوبة فوز ناديه على بيراميدز بثنائية لهدف، في لقاء الجولة 16 للدوري.

وقال قمصان عقب اللقاء «المباراة كانت صعبة وقوية بين فريقين كبيرين والشوط الأول كان صعباً

لأن بيراميدز لعب بأسلوب دفاعي وأغلق المساحات بإشراك ظهيرين في الجبهة اليسرى ونفس الأمر في الجبهة اليمنى».وأضاف «من الطبيعي أن نجد صعوبة في اختراق دفاع بيراميدز في ظل خطة مدربه ولكن الأمور تغيرت مع الروح القتالية في النصف ساعة الأخيرة، ومباراة صن داونز الحديث عنها سابق لأوانه وهناك عدة مباريات مهمة يجب ألا نتجاهلها».ونجح الأهلي في كسر عقدة بيراميدز وتحقيق فوزاً هاماً للمباراة الـ13 على التوالي بالدوري.