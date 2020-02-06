أكد سامي قمصان المدرب المساعد لفريق الأهلي، صعوبة فوز ناديه على بيراميدز بثنائية لهدف، في لقاء الجولة 16 للدوري.
وقال قمصان عقب اللقاء «المباراة كانت صعبة وقوية بين فريقين كبيرين والشوط الأول كان صعباً
وأضاف «من الطبيعي أن نجد صعوبة في اختراق دفاع بيراميدز في ظل خطة مدربه ولكن الأمور تغيرت مع الروح القتالية في النصف ساعة الأخيرة، ومباراة صن داونز الحديث عنها سابق لأوانه وهناك عدة مباريات مهمة يجب ألا نتجاهلها».
ونجح الأهلي في كسر عقدة بيراميدز وتحقيق فوزاً هاماً للمباراة الـ13 على التوالي بالدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر سامي قمصان: بيراميدز واجه الأهلي بأسلوب دفاعي..ومن المبكر الحديث عن صن داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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