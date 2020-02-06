الزمالك يهدي درع النادي إلى الاتحاد السعودي لكرة السلة

أهدى أحمد عادل عبدالفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، درع النادي إلى اللواء مصطفي القبلي عضو مجلس ادارةالاتحاد السعودي لكرة السلة وذلك علي هامش لقاء المنتخب السعودي مع الفريق الاول لكرة السلة بالنادي.
وفاز فريق السلة على المنتخب السعودي بنتيجة 78 - 76 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على صاله النادي.
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