بعد فوز الأهلي على بيراميدز.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

واصل الأهلي تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما نجح في تحقيق فوزًا عسيرًا على بيراميدز بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت في الجولة السادسة عشرة من البطولة.

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سجل أولًا لصاحب الأرض في ستاد الدفاع الجوي، المدافع علي جبر في الدقيقة 53 ليتعادل أليو بادجي في الدقيقة 77، ثم يجلب أليو ديانج الفوز للقلعة

الحمراء في الدقيقة 91، كما شهدت المباراة أيضًا حصول أحمد أيمن منصور ورجب بكار على بطاقتين حمراوتين في الوقت بدل من الضائع.

وفي مباراة أخرى بالدوري، تعادل فريق المصري البورسعيدي بنتيجة 2-2 مع طنطا، وسجل محمد جابر في الدقيقة 37 وأحرز الثاني أحمد ياسر في الدقيقة 95 للمصري أما لطنطا فسجل إسلام فؤاد

في الدقيقة 21 و36.

الأهلي واصل رقمه المميز في تحقيق الفوز الثالث عشر دون أي تعادل أو خسارة إلى جانب تسجيل 37 هدفًا كأقوي هجوم وتلقت شباكه ثلاث اهداف كأقوى دفاع أيضًا.

ترتيب الدوري المصري

الأهلي بـ 39 نقطة

المقاولون العرب بـ 32 نقطة

الزمالك بـ 28 نقطة

الاتحاد بـ 27 نقطة

براميدز بـ 26 نقطة

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إنبي بـ 26 نقطة

الانتاج الحربي بـ 22 نقطة

سموحة بـ 21 نقطة

الإسماعيلي بـ 21 نقطة

حرس الحدود بـ 18 نقطة

الجونة بـ 18 نقطة

المصري بـ 17 نقطة

طلائع الجيش بـ 15 نقطة

أسون بـ 15 نقطة

وادي دجلة بـ 14 نقطة