ريـال مدريد يسقط أمام سوسيداد برباعية ويودع كأس ملك إسبانيا

سقط فريق ريـال مدريد بهزيمة قاسية أمام ريـال سوسيداد ، بتفوق سوسيداد علي الملكي برباعية مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس ، ضمن منافسات الدور الربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

افتتح أهداف الشوط الأول مارتن أوديجار لاعب ريـال سويسداد والمعار من الملكي في الدقيقة 22، بعد أن سدد كرة صاروخية من علي حدود منطقة الجزاء مرت من بين أقدام أريولا حارس مرمي ريال مدريد زسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 54 إستطاع أليكسند إيساك أن بضيف الهدف الثاني لريال سوسيداد من كرة رائعة سكنت شباك المكلي. ولم ينتظر سوسيداد طويلا فبعد مرور دقيقتين أضاف إيساك الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 56، بعد أن سدد كرة قوية سكنت الشباك. وفي الدقيقة 59 عاد ريال مدريد لأجواء المباراة بتسجيله الهدف الأول عن طريق البرازيلي مارسيلو من تسديدة سكنت الشباك.

وعند الدقيقة 68، أضاف ريال سوسيداد الهدف الرابع له عن طريق لاعبه ميكيل مورينو الذي سدد كرة سكنت شباك الملكي. وفي الدقيقة 81، إستطاع رودريجو مهاجم الملكي، بعد أن إستلم كرة عرضية جاءت له من فينيسيوس داخل منطقة الجزاء ، ليستقبلها الرازبلي رودريجو بتسديدة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع أضاف ريال مدريد الهدف الثالث عن طريق رئسية رائعة من لاعبه ناتشو.

بتلك النتيجه يغادر فريق ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور الربع النهائي، بعد هزيمة قاسية من سوسيداد الذي تأهل إلي الدور النصف النهائي من البطولة ، منتظرًا الفائز من مباراة

إيساك أن بضيف الهدف الثاني لريال سوسيداد من كرة رائعة سكنت شباك المكلي. ولم ينتظر سوسيداد طويلا فبعد مرور دقيقتين أضاف إيساك الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 56، بعد أن سدد كرة قوية سكنت الشباك. وفي الدقيقة 59 عاد ريال مدريد لأجواء المباراة بتسجيله الهدف الأول عن طريق البرازيلي مارسيلو من تسديدة سكنت الشباك.وعند الدقيقة 68، أضاف ريال سوسيداد الهدف الرابع له عن طريق لاعبه ميكيل مورينو الذي سدد كرة سكنت شباك الملكي. وفي الدقيقة 81، إستطاع رودريجو مهاجم الملكي، بعد أن إستلم كرة عرضية جاءت له من فينيسيوس داخل منطقة الجزاء ، ليستقبلها الرازبلي رودريجو بتسديدة سكنت الشباك.وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع أضاف ريال مدريد الهدف الثالث عن طريق رئسية رائعة من لاعبه ناتشو.بتلك النتيجه يغادر فريق ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور الربع النهائي، بعد هزيمة قاسية من سوسيداد الذي تأهل إلي الدور النصف النهائي من البطولة ، منتظرًا الفائز من مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو.

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