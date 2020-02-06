عبد الحفيظ: الأهلي خاض مباراة عصيبة.. ولا أعلم سبب اعتراض بيراميدز

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، على فوز فريقه الهام بثنائية على بيراميدز، خلال لقاء الجولة 16 للدوري.
وقال عبد الحفيظ في تصريحاته عقب اللقاء « المباراة كانت صعبة للغاية ومثيرة في النصف ساعة الأخير واستطعنا في آخر المباراة من خلال الإصرار تحقيق الفوز وأنهينا اللقاء بالضربات الثابتة لو لعبنا من أول المباراة بنفس الشراسة كنا هنواجه مباراة أسهل لا
وواصل « هدف علي جبر استفز لاعبي الأهلي تعلمنا الدرس بأن المباراة لو سهلة نظرياً لا يجب التعامل معها بتهاون، أليو ديانج لاعب مميز وأنيس بوجلبان أول من رشحه لنا ويملك الشخصية القوية التي يحاول من خلالها استكمال ما ينقصه الدفاع عن قميص الأهلي شبيه بالدفاع عن المنزل».
واختتم «دوري الأبطال بطولة قوية ومواجهة صن داونز صعبة مثل باقي اللقاءات الناس انشغلت بمباراة صن داونز رغم أننا أمامنا مباريات قوية زي بيراميدز الأهلي ملتزم بجدول الدوري ولا يفكر في تأجيل لقاء القمة ولم يطلب ذلك مباراة صن داونز مهمة ولكن هناك أمور قبلها، رمضان صبحي شعر بعدم اكتمال الشفاء وفضلنا إراحته وتجهيزه لمرحلة السوبر أمام الزمالك ودوري أبطال أفريقيا رمضان سيعود يوم 13 فبراير بحد أقصى».
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