بعد مباراة النصر والفتح.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي

سقط فريق النصر في فخ التعادل مع الفتح بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت في إطار منافسات الجولة الـ 17 الدوري السعودي للمحترفين، والتي أقيمت في ستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التاريخي الهلال في صراع لقب الدوري السعودي.

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سجل لحامل اللقب أولًا المغربي المتألق عبد الرزاق حمد الله من ركلة جزاء في الدقيقة 62، والتعادل جاء

للفتح عن طريق علي الحسن في الدقيقة 70.

في مباراة أخرى فاز الأهلي بشق الانفس على الاتفاق بنتيجة 3-2 في لقاء أقيم على أرضية ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

وقد سجل للراقي جسيم علي المقهوي في الدقيقة 79 ثم أحرز الجزائري يوسف بلايلي هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 85 و94، أما هدفا الاتفاق فجاءا عن طريق أليريك باربوسا

دي سوزا في الدقيقة 37 وفيليب كيس من ركلة جزاء في الدقيقة 68

فبعد مباريات اليوم الخميس تربع الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ثم يأتي النصر وصيفًا بفارق ثلاث نقاط وثالثًا يأتي الأهلي، فيما يأتي ترتيب الدوري كالآتي: -

ترتيب الدوري السعودي

الهلال بـ 38 نقطة

النصر بـ 35 نقطة

الأهلي بـ 33 نقطة

التعاون بـ 27 نقطة

الوحدة بـ 27 نقطة

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الرائد بـ 27 نقطة

الشباب بـ 25 نقطة

الفيصلي بـ24 نقطة

أبها بـ 23 نقطة

الفتح بـ 21 نقطة

الاتفاق بـ 20 نقطة

الاتحاد بـ 19 نقطة

الحزم بـ 16 نقطة

العدالة بـ 12 نقطة

الفتح بـ 11 نقطة

ضمك بـ 11 نقطة