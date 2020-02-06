الأهلي يخطف فوز قاتل من الإتفاق بالدوري السعودي

بريمونتادا قاتلة تمكن الأهلي من تحقيق فوز قاتل على الإتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الخميس على استاد الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الاتفاق عن طريق ايريك بابورسا دي سوزا في الدقيقة 37، ثم سجل من ركلة جزاء فيليب كيش الهدف الثاني بالدقيقة ٦٨.

في الدقيقة ٧٩ أحرز حسين المقهوي هدف اهلي جدة الأول.

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ومع إقتراب المباراة من النهاية احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء

للأهلي سجلها يوسف بلايلي في الدقيقة 85.

وقبل إنطلاق صافرة النهاية حصل الأهلي على ركلة جزاء أخرى انبرى يوسف بلايلي لتسديدها، ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع.

بهذة النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الإتفاق عند 20 نقطة بالمركز الحادي عشر.