الترجي يتسلح بقوته الضاربة وعزفه المنفرد محليا قبل مواجهات الزمالك

عزز نادي الترجي التونسي ترسانته الفتاكة من لاعبين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية"الميركاتو الشتوي" الأخيرة قبل خوض السوبر الافريقي ، ومواجهة الزمالك في 3 لقاءات خلال 22 يوما في السوبر يوم 14 فبراير الجاري، ومباراتي ذهاب وعودة امام الزمالك ايضا في ربع نهائي دوري الابطال الافريقي، حيث نجح في التعاقد مع المهاجم الجزائري عبد الرحمن مزيان لاعب فريق العين الإماراتي.

كما حسم صفقة محمد علي بن حمودة صاحب الـ21 عامًا، لاعب وسط مهاجم والقادم من صفوف فريق مستقبل سليمان- صاحب المركز الثامن بالدوري التونسي الممتاز برصيد 14 نقطة- خلال فترة الانتقالات الشتوية، مقابل ما يقرب من 180 ألف دولار أمريكي.

ويبدو أن فريق الترجي وجد الحلول سريعا بعد رحيل لاعبه السابق أنيس البدري لصفوف فريق اتحاد جدة السعودي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسعى الترجي للحفاظ على مكانته المحلية والافريقية في حصد البطولات، وحصوله

على المقعد الخامس في كأس العالم للأندية الأخيرة بقطر، بعد تغلبه على السد القطري 6/2، ،حيث بات هدفا له ولجماهيرة المتحمسة ،التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي هو الهدف الأهم لأبناء باب سويقة للإحتفاظ بالكأس للأبد وترديد دائما شعار" الترجي دولة".!

وبإعلان الترجى التونسي عن إضافة الثنائى عبد الرحمن مزيان ومحمد على بن حمودة، تصل قائمة باب سويقة إلى 27 لاعباً .

ويحلق فريق الترجي حامل اللقب- بصدارة جدول الدوري الممتاز التونسي بعيدا- برصيد 37 نقطة – بعد تغلبه على ضيفه فريق الاتحاد المنستيري، بهدف وحيد، في اللقاء الذى جمع الفريقين امس على ملعب "رادس"، والمؤجل من الجولة الـ11 من الدوري التونسي.

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سجل المهاجم الإيفوارى ابراهيما واتارا، هدف الترجى الوحيد، في الدقيقة

20 من زمن المباراة، بعد متابعته لعرضية من الليبى حمدو الهونى، من ضربة ركنية.

ليعزز الترجى تصدره لجدول ترتيب الدوري التونسي، بعد مرور 13 جولة، برصيد 37 نقطة، متفوقا بفارق 9 نقاط عن الاتحاد المنستيري، صاحب المركز الثانى، برصيد 28 نقطة.

وهي الهزيمة الأولى لاتحاد المنستيري هذا الموسم بعد 8 انتصارات و4 تعادلات، كما أنه الفوز الخامس للترجي على التوالي في مباريات الدوري التونسي.

ويأتي ثالثا الصفاقسي بعد الجولة الثالثة عشر، بـ25 نقطة والملعب التونسي رابعا 24 نقطة والخامس الأفريقي 23 نقطة.

ويضم فريق ابناء سويقة تشكيلة مميزة من اللاعبين تعتبر من افضل اللاعبين في افريقيا تحت قيادة مدرب كفء معين الشعباني الفائز ببطولتى افريقيا الموسمين الماضيين على حساب الاهلي المصري والوداد المغربي، والذى نجح في تثبيت التشكيلة بشكل كبير ساهم في ثبات المستوى مثل معز بن شريفية في المرمى وامامه بالدفاع سامح الدربالي وعبد القادر بدران وخليل شمام والياس الشطى، وفي الوسط محمد على بن رمضان ووالغاني كوامي بونسو والايفواري فوسينى كوليبالي والهجوم الليبي حمدو الهوني والايفواري ابراهيما اوتارا ،وفادي بن شوج بجانب عبد الرحمن مزيان ومحمد بن علي بن حمودة.