الأهلي يكسر عقدة بيرميداز بفوز قاتل أصابه بالسكتة الكروية

في الوقت البدل من الضائع حسم فريق الأهلي موقعة بيراميدز، واقتنص ثلاث نقاط غالية ، بعد ان نجح في تحويل الخسارة بهدف الى فوز بهدفين.

بهذا الفوز الغالي ضرب الاهلي أكثر من عصفور بحجر استعاد ثقته في نفسه بعد الخسارة بهدف، وكسر عقدة فوز بيراميدز عليه المتواصلة في الموسمين الماضيين،وحقق رقما قياسيا بالفوز الـ13 على التوالي والعلامة الكاملة مغردا منفردا دون منافسه على القمة برصيد 39 نقطة، مع تألق الثنائي السنغالي بادجي والمالي اليو ديانج وتجمد رصيد بيراميدز عند 26 نقطة بالمركز الخامس.

تقدم بيراميدز بهدف لعلي جبر بضربة رأس في الدقيقة 54 وسجل بادجي واليو ديانج هدفين متتاليين في الدقيقة 77 والثانية من الوقت الضائع .

أحتج لاعبو بيراميدز على الهدف الثاني لوجود كرة داخل الملعب في دائرة الهجمة ،ووقت اخراج الحارس المهدي سليمان للكرة، وتسبب الاحتجاج في طرد ثنائي بيراميدز احمد ايمن منصور ورجب بكار للإعتراض.

جاء الاداء مغايرا على مدار شوطيه الاول مملا وسيئا،والثاني اكثر إثارة خاصة بعد احراز بيراميدز لهدفه وعاب بيراميدز اللجوء للدفاع وعدم مفاجئة المنافس مما تسبب في ضياع النقاط الثلاثة ، رغم تحفظ البعض على الاداء التحكيمى بقيادة ابراهيم نور الدين.

الشوط الاول

بدأ الاهلي اللقاء كعادته مهاجما ونجح جونيور اجاي بهجمة سريعة في تهديد مرمى بيراميدز

ويسدد قوية بجوار القائم.

حاول الاهلي ولكن نجح لاعبو بيراميدز في غلق منطقة المناورات امام الرباعي المميز مجدي أقفشه وحسين الشحات وجونيور اجاي والسولية ومعها توقفت اى خطورة على مرمى الحاترس المهدي سليمان.

اعتمد بيراميدز على المرتدات السريعة لإسلام عيسى وجون أنطوى ونبيل دونجا ولكنها تكسرت سريعا بسبب التمركز الجيد لرباعي دفاع الاهلي احمد فتحي ومحمود متولى وايمن اشرف وعلى معلول

بات اللقاء مملا مع مرور الوقت وانحصرت الكرة في منتصف الملعب مع غلبة الأداء الموظفين على لاعبي الفريقين والتخلص من الكرة بشتى الطرق حيث بات كل الطرق للوصول للمرمى صعبا.

خرج عمر جابر للإصابة ولعب مكانه عمر العيوني واستمرت حالة الملل حتى صافرة الحكم ابراهيم نور الدين صافرة نهاية الشوط.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني مهاجما بحثا عن هدف مبكر مع بداية الشوط ويلعب اليوديانج عرضية عرضية لم تجد المتابع ويلمس احمد ايمن منصور الكرة في حلق المرمى الى حارسه المهدي سليمان.

هدف لبيراميدز

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في الدقيقة 54 ومن ضربة ركنية تصل الكرة الى داخل منطقة الجزاء يرتقي من أعلى نقطة المدافع المتقدم على جبر في سقف المرمى لم يرها

محمد الشناوي الا وتالكرة تغرد في شباكه.

يجري فايلر تغييريين في توقيت واحد بنزول وليد سليمان وبادجي بدلا من مروان محسن ومجدي أقفشه " غير الموفقين" ومن اول لمسه يسدد وليد سليمان قوية في يد الحارس المهدي لسليمان تليها تسديدة اخرى لوليد ويبعد الدفاع بصعوبة وسط غابة من السيقان رغم دفع بيراميدز بعبد الله بكري مكان اسلام عيسى لزيادة التأمين الدفاعي.

استمر الطوفان الاحمر وينفرد جونيور اجاي وينقذ الحارس المهدي سليمان.

هدف أحمر

في الدقيقة 77 ومن هجمة منظمة تصل الكرة بعد ارتدادها من الدفاع على حدود المنطقة لاليو ديانج يسدد تصل لبادجي يغير اتجاه الكرة الى المرمى محرزا هدف التعادل.

يلعب دودى الجباس مكان جون انطوى ويحصل على فاول وضربة حرة وانذار لعرقلة ايمن اشرف له.

يهدر حسين الشحات بغرابة من انفراد كامل وتمريرة حريرية من اليو ديانج وينقذ ببسالة الحارس المهدى سليمان

يلعب كهربا مكان حسين الشحات غير الموفق ويضغط الاهلي بكل خطوطه ويستغل الجباس المرتدات في سحب الفريق وتخفيف الضغط ويحصل على ركنية وكاد يسجل على جبر برأسه على طريقة الهدف الاول ويستبسل الشناوي ويبعد الكرة بجوار القائم الأيمن من الداخل.

هدف ثاني

في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ومن ركنية تصل الكرة الى داخل المنطقة يبعد الدفاع وتتهيئ الكرة اليو ديانج مع وجود كرة ثانية في الملعب- يسدد من على حدود المنطقة الى داخل المرمى مسجلا هدفا قاتلا ،ويحتج لاعبو بيراميدز لوجود كرة ثانية في الملعب حاول الحارس المهدي ابعادها مع توقيت لعب الركنية..

ويطرد الحكم غير الموفق ابراهيم نورالدين رجب بكار واحمد ايمن منصور للإنذار الثاني والطرد المباشر بسبب التلفظ بالفاظ غير لائقة.