أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز فى الدوري المصري

أحرز البديل السنغالي أليو بادجي هدفاً وصنع آخر، ليقود الأهلي لقلب تأخره صفر / 1 أمام مضيفه بيراميدز،، إلى فوز في الوقت القاتل 2 / 1 مساء اليوم لخميس 6-2-2020، في قمة مباريات المرحلة السادسة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وواصل الأهلي، المتوج باللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، تحليقه في صدارة البطولة، بعدما حقق فوزه الثالث عشر على التوالي، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، علماً بأنه مازال يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد بيراميدز، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 26 نقطة في المركز الخامس.

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وأخفق الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، فيما جاء الشوط الثاني مليئا بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

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وبادر بيراميدز بالتسجيل عبر ضربة رأس رائعة لمدافعه علي جبر في الدقيقة 53، لكن بادجي أدرك التعادل للأهلي في الدقيقة 77، قبل أن يصنع هدف الفوز القاتل للمالي أليو ديانج في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بهذا الانتصار، وضع الأهلي حدا لسلسلة انتصارات بيراميدز، الذي تغلب على الفريق الأحمر في مبارياتهما الأربع الأخيرة بالدوري المصري، ويمنحه فرصة جديدة للتحليق بقوة في صدارة البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 41 لقباً.