نتيجة مباراة برشلونة وأثلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا

يستضيف أثلتيك بيلباو نظيره برشلونة في أهم مباريات اليوم الخميس 6-2-2020 ضمن منافسات دور الـ8 من كأس ملك إسبانيا.

المباراة التي ستذاع على قناة السعودية الرياضية 1 بتعليق “فهد العتيبي”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “سان ماميس”، بإدارة من الحكم الإسباني “خوان مونيرا”.

يستقبل بلباو هذه المباراة في معقله “سان ماميس”، على أن تكون اخر مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

ويسعى فريق أسود الباسك لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور نصف النهائي في البطولة المفضلة لدى مشجعيه الذين افتخروا لسنوات بالرقم القياسي لأكثر فريق تحقيقًا للقب قبل أن ينتزع منهم برشلونة القمة.

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ويضع “جايثكا جاريتانو” المدير الفني لبلباو ثقته في مهاجم الفريق “اينياكي ويليامز” من أجل قيادة الفريق الباسكي لتكرار الفوز على الفريق الكتالوني.

بينما يدخل برشلونة المباراة وعينه على خطف بطاقة التأهل من الملعب الصعب “سان ماميس”، ومصالحة جماهير الفريق الغاضبة من أداء اللاعبين في الآونة الأخيرة خاصةً في مباراة الدوري أمام ليفانتي والتي كادت تشهد تعادل الفريق القادم من إقليم فالنسيا خلال الدقائق الأخيرة على ملعب كامب نو.

ودخل نادي برشلونة في حالة تخبط وعدم استقرار في الفترة الاخيرة، بعد إقالة المدير الفني “إرنستو فالفيردي” بسبب وجود خلافات وانقسامات داخل صفوف الفريق، وهو ما ظهر في اخر تصريحات المدير الرياضي للفريق”إيريك ابيدال”.

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