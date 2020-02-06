بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة أتلتيك بيلباو فريق برشلونة في أهم مباريات اليوم الخميس 6-2-2020 في منافسات دور الـ8 من كأس ملك إسبانيا.

المباراة التي ستذاع على قناة السعودية الرياضية 1 بتعليق “فهد العتيبي”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “سان ماميس”، بإدارة من الحكم الإسباني “خوان مونيرا”.

يستقبل أتلتيك بيبلباو فريق برشلونة في معقله “سان ماميس” في اخر مباريات دور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، ويسعى الفريق الباسكي إلى تحقيق الفوز، والتأهل إلى دور نصف النهائي في البطولة المفضلة لدى مشجعيه.

ويضع “جايثكا جاريتانو” المدير الفني لأتلتيك بيلباو ثقته في مهاجم الفريق “اينياكي ويليامز” من اجل قيادة الفريق الباسكي لتكرار الفوز على الفريق الكتالوني كما حدث في مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري الإسباني.

بينما يدخل برشلونة المباراة وعينه على خطف بطاقة التأهل من الملعب الصعب “سان ماميس”، ومصالحة جماهير الفريق الغاضبة من اداء اللاعبين.

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ودخل نادي برشلونة في حالة تخبط وعدم استقرار في الفترة الاخيرة، بعد إقالة المدير الفني “إرنستو فالفيردي” بسبب وجود خلافات وانقسامات داخل صفوف الفريق، وهو ما ظهر في اخر تصريحات المدير الرياضي للفريق”إيريك ابيدال”.

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أتلتيك بيلباو ( 0-0 ) برشلونة

???? ملعب سان ماميس (بيلباو – اسبانيا)

???? كأس ملك إسبانيا (دور الـ8)

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