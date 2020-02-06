بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة أتلتيك بيلباو فريق برشلونة في أهم مباريات اليوم الخميس 6-2-2020 في منافسات دور الـ8 من كأس ملك إسبانيا.
المباراة التي ستذاع على قناة السعودية الرياضية 1 بتعليق “فهد العتيبي”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “سان ماميس”، بإدارة من الحكم الإسباني “خوان مونيرا”.
يستقبل أتلتيك بيبلباو فريق برشلونة في معقله “سان ماميس” في اخر مباريات دور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، ويسعى الفريق الباسكي إلى تحقيق الفوز، والتأهل إلى دور نصف النهائي في البطولة المفضلة لدى مشجعيه.
ويضع “جايثكا جاريتانو” المدير الفني لأتلتيك بيلباو ثقته في مهاجم الفريق “اينياكي ويليامز” من اجل قيادة الفريق الباسكي لتكرار الفوز على الفريق الكتالوني كما حدث في مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري الإسباني.
بينما يدخل برشلونة المباراة وعينه على خطف بطاقة التأهل من الملعب الصعب “سان ماميس”، ومصالحة جماهير الفريق الغاضبة من اداء اللاعبين.
ودخل نادي برشلونة في حالة تخبط وعدم استقرار في الفترة الاخيرة، بعد إقالة المدير الفني “إرنستو فالفيردي” بسبب وجود خلافات وانقسامات داخل صفوف الفريق، وهو ما ظهر في اخر تصريحات المدير الرياضي للفريق”إيريك ابيدال”.
اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو اليوم
أتلتيك بيلباو (0-0) برشلونة
???? ملعب سان ماميس (بيلباو – اسبانيا)
???? كأس ملك إسبانيا (دور الـ8)
جارية الآن
بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة
- ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة برشلونة وبلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.
- ????سيكون معكم في مباراة الـ 64 لقب لكأس إسبانيا “محمود ماهر”.
- برشلونة تُوج بـ 30 لقب لكأس ملك إسبانيا .. وبلباو تُوج بـ 24 لقبًا.
- ???? تشكيلة أثلتيك بلباو اليوم: سيمون – نونيز – آلفاريز – مارتينيز – بيرشيتشي – فيسجا – راؤول جارسيا – كابا – داني جارسيا – مونياين – إيناكي ويليامز.
- ???? تشكيلة برشلونة اليوم: تير شتيجن – جوردي ألبا – لينجليه – بيكيه – سيميدو – فرينكي دي يونج – بوسكيتس – راكيتيتش – ميسي – سيرجي روبرتو – انسو فاتي.
- ???? قبل انطلاقة هذه المباراة خرج كل من “إشبيلية وفياريال وريال مدريد” من ربع النهائي.. بالتالي الفائز من هذه المقابلة سيضمن التتويج بنسبة كبيرة.
- 1″ صافرة بداية اللقاء الآن.
- 8″ فاتي يُهدد مرمى بلباو في مناسبتين مختلفتين خلال الدقائق الأولى من المباراة، لكن دفاع بلباو يتدارك الخطأ ويمنعه من التسجيل.
- 15″ ميسي يضطر لارتكاب خطأ مع أحد المدافعين على حدود منطقة جزاء بلباو بعد قطع تمريرته البينية التي كادت تصل إلى فرينكي دي يونج لولا تدخل المدافع.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.