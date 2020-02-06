ريال مدريد  يسقط في ارضه ويغادر كأس الملك





ودع ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا، بالخسارة بنتيجة (3-4) أمام ريال سوسيداد في معقله "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات دور ربع النهائي.



وسجل أهداف ريال سوسيداد أوديجارد وإيزاك "هدفين" وميرينو في الدقائق 22 و54 و56 و69، بينما سجل لريال مدريد مارسيلو ورودريجو وناتشو في الدقائق 59 و81 و(90+3).



أول تهديد في المباراة، جاء عبر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، الذي استقبل تمريرة في منطقة

الجزاء من خاميس رودريجيز وسدد مباشرة على مرمى سوسيداد، لكن الحارس ريميرو تألق في التصدي للكرة في الدقيقة 10.



وجاء الرد من عدنان يانوزاي لاعب سوسيداد في الدقيقة 15، والذي انطلق في منطقة جزاء ريال مدريد، وسدد لكن المدافع إيدير ميليتاو تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى الركنية.



ونجح مارتن أوديجارد في تسجيل الهدف الأول لريال سوسيداد في الدقيقة 22، حيث سدد ألكسندر إيزاك كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أريولا، لترتد أمام أوديجارد الذي أسكنها في الشباك.







وكاد خاميس رودريجيز لاعب خط وسط ريال مدريد، أن يُسجل هدف التعادل للميرنجي، إذ أرسل تسديدة صاروخية أرضية تصدى لها الحارس ريميرو في الدقيقة 35.



وواصل حارس سوسيداد روميرو تألقه، بتصديه لتسديدة قوية من فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد من خارج منطقة الجزاء، وحولها إلى ركنية في الدقيقة 37.



واستمرت محاولات الميرنجي، بتلقي مارسيلو تمريرة في منطقة الجزاء، لكنه سدد كرة ضعيفة أمسك بها الحارس ريميرو بسهولة في الدقيقة 42.



وأهدر ألكسندر إيزاك لاعب ريال سوسيداد محاولتين لمُضاعفة النتيجة، بتسديدتين بنفس السيناريو، حيث مرت الكرة أعلى مرمى أريولا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.



ومع بداية الشوط الثاني، سجل ألكسندر إيزاك الهدف الثاني لريال سوسيداد في الدقيقة 48، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.



وظهرت مُعاناة ريال مدريد على المستوى الدفاعي، من حيث التغطية والتمركز وخاصًة جبهة البرازيلي مارسيلو.



ونجح إيزاك في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 54، إذ استغل كرة عرضية من زميله أندير وسدد على الطائر أقصى يمين الحارس أريولا.







وعاد إيزاك لتسجيل الهدف الثالث لسوسيداد بعد دقيقتين فقط، مستغلا غياب الرقابة من مارسيلو وسدد على يسار أريولا في الدقيقة 56.



وقلص مارسيلو الفارق لريال مدريد بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 59، حيث تلقى تمريرة من الشاب إبراهيم دياز وسدد أسفل يمين الحارس ريميرو.



وكاد فينيسيوس جونيور أن يُسجل الهدف الثاني للميرنجي، إذ توغل في منطقة الجزاء وسدد على مرمى سوسيداد، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 63.



وسجل ميكيل ميرينو الهدف الرابع لريال سوسيداد في الدقيقة 69، حيث أرسل المتألق ألكسندر إيزاك تمريرة عرضية أرضية لميرينو الذي سدد بأريحية شديدة في الشباك بدون أي رقابة من دفاع الملكي.







وحاول فالفيردي وبنزيما، من أجل تقليص الفارق لكن دون أي فاعلية إيجابية على مرمى سوسيداد.



ونجح فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 79، حيث استقبل كرة عرضية من ناتشو وسدد بالرأس على يمين حارس سوسيداد، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.



وسجل البديل رودريجو الهدف الثاني للميرنجي في الدقيقة 81، إذ تلقى تمريرة من مواطنه فينيسيوس جونيور من الجبهة اليسرى.



وجاء الهدف الثالث بكرة رأسية من ناتشو، بصناعة كريم بنزيما في الدقيقة 93.



وأشهر حكم الممباراة البطاقة الحمراء لجروزابل لاعب سوسيداد في الدقيقة 95، لتدخله العنيف على فينيسيوس.



وفشلت محاولات الميرنجي في تسجيل هدف التعادل في الدقائق المُتبقية، لتنتهى رحلة الملكي في البطولة مُبكرًا.



المصدر: موقع كورة

