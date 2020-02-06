رياضة | أبو كساه يواجه مركز شباب الفيوم في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو كساه يواجه مركز شباب الفيوم في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتتح مباريات الجولة الثامنة عشر، للمجموعة الربعة من دوري القسم الثالث، في الثانية والنصف من عصر الجمعة، بقاء فريق ابو كساة مع فريق مركز شباب الفيوم في مباراة مهمة للفريقان ، ويطمح فريق أبو كساة فى حصد الثلاث نقاط لمواصلة الدخول بالمنافسة كما يأمل شباب الفيوم فى تحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعد هزيمته بالجولة الماضية أمام سمسطا بملعبه .

فيما تقام خمس مباريات عصر السبت حيث يستضيف فريق مركز شباب اطسا نظيره فريق مطرطارس في مباراة قوية ومرتقبة،، ويلعب مطرطارس على تحقيق الثلاث نقاط لضمان المنافسة على الصعود .

ويحل طامية ضيفا على فريق رأس غارب في لقاء يخوضه أبناء غارب لتعويض الخسارة أمام الواسطى بالجولة الماضية، فيما يهدف طامية للفوز للدخول بصراع المنافسة .

وفي ديربي بنى سويفي خالص، يستضيف فريق بيا شقيقه فريق الواسطى في مباراة مثيرة ، ويطمح الجهاز الفنى لببا لحصد نقاط المباراة للابتعاد عن قاع الجدول فيما يخوض الواسطى المباراة بدافع الاستمرار فى المنافسة على الصعود .

ويحل سنورس ضيفا على شقيقه ابشواي، ويستضيف ناصر بنى سويف ضيفه عاملين غارب في لقاء حاسم ومرتقب، ويحصل سمسطا على راحه.

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - سمسطا 29 نقطة

2 - مطرطارس 28 نقطة

3 - الواسطى 27 نقطة

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4 - عاملين غارب 25 نقطة

5 - راس غارب 24 نقطة

6 - طامية 23 نقطة

7 - ابو كساة 23 نقطة

8 - اطسا 20 نقطة

9 - ساحة الفيوم 19 نقطة

10 - ناصر بنى سويف 14 نقطة

11- سنورس 14 نقطة

12- ابشواى 12 نقطة

13 - ببا الرياضى 9 نقاط