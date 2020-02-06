رياضة | الأهلي يصعق الاتفاق بثلاثية في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يصعق الاتفاق بثلاثية في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول للكرة بنادي الأهلي فوزا ثمينا أمام ضيفه الاتفاق، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح البرازيلي باربوسا دي سوزا أهداف اللقاء لصالح الاتفاق من خارج منطقة الجزاء ليضعها في شباك الأهلي عند الدقيقة 37.

وأحرز فيليب كيش الهدف الثاني للاتفاق من ركلة جزاء عند الدقيقة 68.

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وسجل حسين المقهوي هدف تقليص الفارق للأهلي بتمريرة حاسمة استقرت في مرمى الاتفاق عند الدقيقة 79.

ومنح الحكم ركلتي جزاء للأهلي في الدقيقة 85 و 4+90، سجل يوسف بلايلي منهما هدفين متتاليين، ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بفوز الراقي على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز؛ ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.