رياضة | ريال سوسيداد يفاجئ ريال مدريد ويقصيه من كأس ملك إسانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال سوسيداد يفاجئ ريال مدريد ويقصيه من كأس ملك إسانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق ريال مدريد الإسباني هزيمة مذلة أمام ضيفه ريال سوسيداد برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في اللقاء الذي شهده ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

تقدم لاعب ريال مدريد المعار مارتن أوديجارد لريال سوسيداد في الدقيقة 22 من عمر المباراة، قبل أن يضيف ألكسندر إسحق هدفين متتاليين في الدقيقتين 54 و 56، ويسجل ميكيل ميرنيو الهدف الرابع في الدقيقة 69.

وسجل أهداف الريال مارسيلو في الدقيقة ورودريجو في الدقيقة 82 وناتشو في الدقيقة 94.

دفع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان ثمن إراحته معظم نجوم الفريق في المباراة، حيث دفع ببعض البدلاء مثل خاميس رودريجيز وإيدير ميليتاو ومارسيلو وبراهيم دياز، مما أفقد الفريق الإنسجام المطلوب داخل أرضية الملعب.

فاجئ الضيوف ريال مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 22 عبر أوديجارد، وتواصلت مساعي ريال مدريد للتعادل في الشوط الأول دون جدوي، لينتهي الشوط بتقدم الفريق الباسكي بهدف نظيف.

سيطر سوسيداد على مجريات الشوط الثاني في البداية، ودق إسحق جرس إنذار بتسجيل هدف في الدقيقة 50، إلا أن حكم الفيديو المساعد تدخل وألغى الهدف.

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لم يتعظ لاعبو ريال مدريد، ليشاهدو إسحق يسجل هدفين متتاليين في غضون دقيقتين، عند الدقيقة 54 و 56.

إنتفض لاعبو ريال مدريد بعد الهدف، وقلص مارسيلو الفارق في الدقيقة 69.

وبينما كان ريال مدريد في طريقه لتذليل الفارق، فاجئ ميكيل ميرنيو الجميع وسجل الرابع في الدقيقة 69.

دفع زيدان بالثنائي لوكا يوفيتش وروديجو جوس، بدلاً من فالفيردي ودياز على الترتيب، ليؤتي التغيير ثماره، ويسجل رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 82.

حاول لاعبو ريال مدريد اللحاق بالنتيجة في باقي الدقائق، وبالفعل تمكن ناتشو بتسجل الهدف الثالث برأسية قوية في الدقيقة 94.

حاول ريال مدريد إدراك النتيجة دون جدوى، لتنتهي المباراة بتقدم الفريق الباسكي برباعية مقابل هدفين، يغادر على إثرها ريال مدريد بطولة كأس الملك، ويتأهل سوسيداد لنصف النهائي.