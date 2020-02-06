رياضة | تصريح مثير من سيد عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي الثمين على بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من سيد عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي الثمين على بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وفاز الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مدير الكرة عقب نهاية المباراة :

حققنا فوزًا غاليًا في مواجهة اليوم، ولاعبونا قدموا مستوى جيدًا جدًّا، واستحقوا الفوز بالروح القتالية التي قدموها في المباراة لتحقيق الهدف المطلوب وهو النقاط الثلاث».

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وأضاف :"شخصية الأهلي لعبت دورًا محوريًّا في الفوز اليوم، وحصد النقاط الثلاث، مؤكدًا أن الجهاز الفني كان لديه ثقة شديدة في لاعبي الفريق لتحقيق الفوز، رغم التأخر بهدف قبل نهاية المباراة بدقائق معدودة".

وتابع :"سعيد بالمستوى الذي يقدمه جميع لاعبي الأهلي، مؤكدًا أن املثنائى أليو ديانج وأليو بادجي قدما مستوى متميزًا اليوم، ونجحا في قيادة الفريق لتحقيق فوز ثمين للغاية".

وأتم حديثه: "سعيد بالمستوى الذي يقدمه جميع لاعبي الأهلي، مؤكدًا أن الثنائى أليو ديانج وأليو بادجي قدما مستوى متميزًا اليوم، ونجحا في قيادة الفريق لتحقيق فوز ثمين للغاية".

