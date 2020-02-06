رياضة | آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز: "العقدة راحت بعدي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز: "العقدة راحت بعدي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"مبروك الحمدالله الفوز ... العقدة راحت بعدي".
وواصل الأهلي انتصاراته في الدوري هذا الموسم ليصل للفوز الثالث عشر على التوالي ويرتفع رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب.
ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز عقب مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم كالآتي:
1- الأهلي 39 نقطة
2- المقاولون العرب 32 نقطة
3- الزمالك 28 نقطة
4- الاتحاد السكندري 27 نقطة
5- بيراميدز 26 نقطة
6- إنبي 23 نقطة
7- الإنتاج الحربي 22 نقطة
8- سموحة 21 نقطة
9- الإسماعيلي 21 نقطة
10- حرس الحدود 18 نقطة
11- الجونة 18 نقطة
12- المصري 17 نقطة
13- طلائع الجيش 15 نقطة
14- أسوان 15 نقطة
15- وادي دجلة 14 نقطة
16- طنطا 14 نقطة
17- مصر المقاصة 13 نقطة
18- نادي مصر 11 نقطة