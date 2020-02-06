رياضة | آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز: "العقدة راحت بعدي"

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"مبروك الحمدالله الفوز ... العقدة راحت بعدي".

وواصل الأهلي انتصاراته في الدوري هذا الموسم ليصل للفوز الثالث عشر على التوالي ويرتفع رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب.

