رياضة | أخيرًا.. الأهلي يتخلص من "عقدة" بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخيرًا.. الأهلي يتخلص من "عقدة" بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره فريق بيراميدز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

سجل ثنائية الأهلي السنغالي أليو بادجي، والمالي أليو ديانج بالدقيقتين 77، 91، بينما سجل هدف بيراميدز الوحيد اللاعب علي جبر بالدقيقة 53 من رأسية قوية، وشهدت المباراة طرد ثنائي بيراميدز أحمد أيمن منصور ورجب بكار بالوقت بدل الضائع من المباراة.

الأهلي يفك "عقدة" بيراميدز:

ونجح النادي الأهلي في التخلص من عقدته الأزلية أمام فريق بيراميدز، حيث يعتبر هذا الفوز الأول للمارد الأحمر على الفريق بمسماه الجديد، وذلك بعدما فشل في تحقيق أي انتصار عليه خلال المباريات السابقة.

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وتقابل الأهلي مع بيراميدز بمسماه الجديد في 4 مباريات (3 بالدوري الممتاز – 1 بكأس مصر) خسر المارد الأحمر 3 مباريات، قبل أن يفوز في مباراة اليوم ويتخلص من عقدته أمام بيراميدز.

وكان آخر انتصار للأهلي على الفريق بمسماه القديم (الأسيوطي سبورت) في 16 فبراير 2018 وفاز بهدف نظيف، بعدها التقي المارد الأحمر مع الأسيوطي في مباراة وحيدة في 30 أبريل من نفس العام خسرها بهدف دون مقابل في ربع نهائي كأس مصر، ثم تحول اسم الفريق لبيراميدز وخسر أمامه الفريق الأهلاوي 3 مباريات متتالية قبل فوزه في المباراة الرابعة بينهما اليوم.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري المصري:

هذا الفوز رفع رصيد النادي الأهلي لـ 39 نقطة ليواصل انفراده بصدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق 7 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني بـ 32 نقطة، بينما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة ويحتل المركز الخامس في ترتيب البطولة المحلية.