رياضة | ديانج يحتفل على طريقته الخاصة بعد هدفه في بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديانج يحتفل على طريقته الخاصة بعد هدفه في بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المالي أليو ديانج نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال بطريقته الخاصة عقب إحرازه هدف الفوز على بيراميدز، بالدوري العام.

وجاء احتفال ديانج، على طريقة لاعبي كرة السلة، بعدما أمسك الكرة وأسقطها على طريقة الباسكت، بعدما نجح فريقه لتحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً هاماً على فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري العام على ملعب الدفاع الجوي، حيث تقدم علي جبر لييراميدز في بداية الشوط الثاني، ثم سجل بادجي الهدف الأول للأهلي بالدقيقة 76 وسجل هدف المباراة الثاني أليو ديانج في الدقيقة 91 من عمر المباراة .

وبهذا الإنتصار يرتفع رصيد المارد الأحمر إلى39 نقطة مبتعداً بصدارة ترتيب جدول ترتيب الدور العام دون التعرض لأي خسارة منذ إنطلاق المسابقة هذا الموسم .