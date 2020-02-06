رياضة | عبد الحفيظ يحدد موعد انتظام رمضان صبحي في تدريبات الأهلي الجماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يحدد موعد انتظام رمضان صبحي في تدريبات الأهلي الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخر تطورات إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية :"الإحساس بعدم اكتمال الشفاء بنسبة 100%، لذلك فضلنا تأجيل الدفع به".

وأضاف :" إحساسه بعدم شفاء قدمه بشكل كامل لذلك فضلنا اراحته لفترة أطول، وسنحتاجه لمرحلة أصعب بدءا من السوبر ومباريات صن داونز فى دورى أبطال إفريقيا".

وتابع :"يوم 11 او 12 او 13 فبراير الجارى، رمضان صبحي سيشارك بشكل طبيعى مع الأهلي".

