رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع النادي الأهلي أن يفوز على نظيره نادي بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري الممتاز

وسجل هدف نادي بيراميدز علي جبر في الدقيقة 53 بينما سجل هدفي النادي الأهلي كل من أليو بادجي في الدقيقة أليو ديانج في الدقيقة 91 لينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد النادي الأهلي إلى 39 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد نادي بيراميدز عند 26 نقطة ليتواجد في المركز الخامس.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز عقب مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم كالآتي:

1- الأهلي 39 نقطة

2- المقاولون العرب 32 نقطة

3- الزمالك 28 نقطة

4- الاتحاد السكندري 27 نقطة

5- بيراميدز 26 نقطة

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6- إنبي 23 نقطة

7- الإنتاج الحربي 22 نقطة

8- سموحة 21 نقطة

9- الإسماعيلي 21 نقطة

10- حرس الحدود 18 نقطة

11- الجونة 18 نقطة

12- المصري 17 نقطة

13- طلائع الجيش 15 نقطة

14- أسوان 15 نقطة

15- وادي دجلة 14 نقطة

16- طنطا 14 نقطة

17- مصر المقاصة 13 نقطة

18- نادي مصر 11 نقطة