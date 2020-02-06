رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري عقب مباراة الاهلي وبيراميدز

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انتهت مباىاة بيراميدز والأهلي والتى أقيمت على ملعب الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة ال 16 من بطولة الدوري المصري بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف .

وتقدم بيراميدز فى النتيجة عن طريق المدافع على جبر برأسية من ضربة ركنية ثم تعادل الأهلي عن طريق اليو بادجي المهاجم الجديد من إستغلال لتسديدة للاعب اليو ديانج، ثم فى الدقيقة الأخيرة سجل اللاعب اليو ديانج.

ترتيب هدافي الدوري المصري عقب مباراة الاهلي وبيراميدز

عبدالله السعيد لاعب بيراميدز 11 هدف

محمد شريف لاعب إنبي 9 أهداف

وليد سليمان لاعب الأهلي 6 أهداف

سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب 6 أهداف

حسين الشحات لاعب الاهلي 5 أهداف

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 5 أهداف

مصطفي محمد لاعب الزمالك 5 أهداف

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محمد سالم لاعب المقاولون العرب 5 أهداف

محمد سمير لاعب المقاولون العرب 5 أهداف

رمضان صبحي لاعب الأهلي 4 أهداف

رامي صبري لاعب إنبي 4 أهداف

سعيدو سمبوري لاعب المصري 4 أهداف

تالا نداي لاعب طلائع الجيش 4 أهداف

عمرو الحلواني لاعب حرس الحدود 4 أهداف

رجب عمران لاعب وادي دجلة 4 أهداف

أحمد شرويدة لاعب حرس الحدود 4 أهداف

إسلام فؤاد لاعب طنطا 4 أهداف

وبتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة بينما بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 26 نقطة.