رياضة | إبراهيم نور الدين يخرج بـ"كاردون أمني" بعد مباراة الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم نور الدين يخرج بـ"كاردون أمني" بعد مباراة الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت اللجنة المنظمة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضد النادي الأهلي، على عمل "كاردون أمني" حول إبراهيم نور الدين حكم المباراة، عقب نهايتها.

جاء ذلك خوفًا من احتكاك الأجهزة الفنية للفريقين بالحكم الدولي، اعتراضًا على القرارات التحكيمية، بعدما شهدت المباراة جدلًا تحكيميًا واسعًا.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على بيراميدز، بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث تقدم على جبر مدافع بيراميدز لصالح فريقه عن طريق رأسية ببداية الشوط الثاني، قبل أن يدرك السنغالي أليو بادجي التعادل للأهلي، عن طريق تسديدة من ديانج لتجد بادجي ليحولها داخل مرمى المنافس، قبل أن يضيف أليو ديانج هدف الفوز للمارد الأحمر في الدقائق الأخيرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 39 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما ظل بيراميدز بالمركز الرابع برصيد 26 نقطة.