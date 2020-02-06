رياضة | الأهلي يفك "عقدة" بيراميدز بفوز قاتل ويواصل التحليق منفردًا في صدارة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفك "عقدة" بيراميدز بفوز قاتل ويواصل التحليق منفردًا في صدارة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الأهلي في فك عقدة بيراميدز بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم بيراميدز أولًا عن طريق علي جبر بضربة رأسية في الدقيقة 53، ونجح الوافد الجديد أليو بادجي في إدراك التعادل للأهلي في الدقيقة 77 بعدما اصطدمت تصويبة أليو ديانج بقدمه، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع نجح أليو ديانج في إحراز الهدف الثاني للمارد الأحمر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

الشوط الأول

قام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي بإجراء تعديلان على تشكيل فريقه في مباراة اليوم بالنظر لتشكيل الفريق في مباراة الهلال السوداني حيث أشرك أحمد فتحي في الجبهة اليمنى وعلي معلول في اليسرى.

بدأ الأهلي اللقاء ضاغطًا حيث مرر علي معلول في الدقيقة 4 كرة عرضية رائعة إلى النيجيري جونيور أجاي داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية لكن مهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز تألق في إبعدها عن مرماه وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وخرج مهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز من مرماه في الدقيقة 6 ليبعد كرة أليو ديانج البينية قبل وصولها إلى حسين الشحات في ثاني محاولات الفريق الأحمر الهجومية على دفاع أصحاب الأرض.

ومن ركلة ركنية نفذها علي معلولى لزميله محمد مجدي "أفشة" على حدود منطقة جزاء بيراميدز في الدقيقة 10 سددها الأخير لكنها ابتعدت عن القائم الأيمن لمهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز.

وفي الدقيقة 16 مرر أحمد فتحي الكرة عرضية من الناحية على رأس عمرو السولية لاعب الأهلي المتواجد في منطقة جزاء بيراميدز ويهيأ الكرة إلى زميله مروان محسن الذي سدد الكرة بجوار القائم الأيمن للمهدي سليمان.

وحصل فريق بيراميدز على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 17 سددها أحمد توفيق بعيدة تمامًا عن مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، الذي خرج من مرماه ممسكا بالكرة من عرضية لمحمد حمدي من الناحية اليسرى.

طارق طه ظهير أيسر بيراميدز تحصل على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 24 نفذها لكن دفاع الأهلي نجح في التعامل مع الكرة وأبعدها عن منطقة جزاؤه، قبل أن تصل إلى أي لاعب من رجال المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش.

ومرر عمرو السولية كرة رائعة إلى حسين الشحات في الجهة اليمنى ليدخل بها إلى منطقة الجزاء ويمررها عرضية لكن الكرة لم تجد أي لاعب من الأهلي ليبعدها دفاع بيراميدز، ثم عرضية أخرى من جونيور أجاي لتمر بسلام على دفاع أصحاب الأرض، ليرد نبيل عماد "دونجا" بتسديدة قوية لكنها علت عارضة محمد الشناوي حارس الأهلي.

وتعرض أحمد توفيق لعرقلة من بعد منتصف الملعب من الجهة اليمنى نتيجة تدخل من عمر السولية ليحتسب إبراهيم نور الدين ركلة حرة مباشرة لبيراميدز لينفذها توفيق ويبعدها دفاع الأهلي دون أي خطوة.

وسقط عمر جابر على ملعب المباراة في مرتين متتاليتين ليغادر في الدقيقة 39 متأثرًا بالإصابة في الكتف ويحل زميله التونسي عمر لعيوني بديلًا له في أول تغيير لبيراميدز في اللقاء.

ومرت الـ5 دقائق المتبقية من هذا الشوط دون أن تشهد أي تغيير على مستوى النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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الشوط الثاني

بداية هذا الشوط بحصول علي معلول على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء في الدقيقة 48، ثم ينطلق أليو ديانج من الناحية اليمنى ويمرر عرضية لمروان محسن الذي سدد الكرة بعيدة عن مرمى مهدي سليمان حارس بيراميدز.

وفي الدقيقة 52 ومن ركلة ركنية نفذها أحمد توفيق ليقابلها علي جبر بضربة رأسية قوية وتسكن شباك محمد الشناوي ويعلن الهدف الأول لبيراميدز.

بعد الهدف الأول لبيراميدز قرر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي اللجوء لدكة البدلاء ليدفع بالسنغالي أليو بادجي بدلًا من مروان ووليد سليمان بدلًا من محمد مجدي أفشة، محسن في محاولة لتنشيط الناحية الهجومية للفريق الأحمر.

وبدأت محاولات الأهلي الهجومية تظهر على مرمى بيراميدز حيث سدد وليد سليمان الكرة قوية لكنها ذهبت في يد مهدي سليمان حارس مرمى أصحاب الأرض مع حلول الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 73 أجرى تشاتشتيتش تغييره الثاني بإشراك عبد الله بكري بدلا من إسلام عيسى في محاولة منه لتأمين الناحية الدفاعية في الهجوم المستمر من الأهلي الباحث عن التعادل.

وفي الدقيقة 74 تهيأت الكرة لحسين الشحات الذي سددها قوية لكن أحمد أيمن منصور وضع قدمه في طريقها وترتطم الكرة بها وتبتعد عن منطقة جزاء بيراميدز، ثم تمريرة أخى لجونيور أجاي لكن مهدي سليمان خرج من مرماه وأنقذ الموقف.

ومع حلول الدقيقة 74 وصلت الكرة إلى أليو ديانج على حدود منطقة الجزاء ليسدد الكرة وترتطم بقدم أليو بادجي وتسكن الشباك معلنًا هدف التعادل للفريق الأحمر في اللقاء.

بعد هدف التعادل للأهلي دفع مدرب بيراميدز بدودو الجباس بدلا من جون أنطوي لتجديد دماء الخط الهجومي لأصحاب الأرض في ظل السيطرة للفريق الأحمر، ليحصل أيمن أشرف على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة بعد عرقلته لدودو الجباس.

ومرر أليو ديانج تمريرة رائعة لحسين الشحات وضعته منفردًا بمهدي سليمان الذي تألق في التصدي للكرة وإبعادها إلى ركلة ركنية ليجري فايلر أخر التغييرات للأهلي بإشراك محمود كهربا بدلا من حسين الشحات قبل نهاية المباراة بـ5 دقائق.

وكاد علي جبر أن يكرر سيناريو الهدف الأول بعدما سدد الكرة برأسه قوية لكن براعة محمد الشناوي أبعدت الكرة إلى ركلة ركنية، وتضيع فرصة خطيرة لبيراميدز لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89.

واحتسب حكم المباراة إبراهيم نور الدين 4 دقائق كوقف بدل من الضائع، لينجح أليو ديانج في إحراز هدف قاتل للأهلي والفوز بالمباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء بيراميدز.

بعد هدف الأهلي الثاني اعترض أحمد أيمن منصور ورجب بكار على إبراهيم نور الدين الذي أشهر لهما البطاقة الحمراء ليكمل بيراميدز الدقائق المتبقية بـ9 لاعبين وينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 39 نقطة مواصلًا صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.

