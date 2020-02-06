رياضة | تشكيل برشلونة الرسمي ضد أتليتك بلباو | مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

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أعلن المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق اتليتك بلباو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان ماميس في إطار منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : تيرشتجين. Advertisements خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا. خط الوسط : بوسكيتس - دي يونج - راكيتيتش - سيرجو روبيرتو. خط الهجوم : ليونيل ميسي - انسو فاتي. وحقق فريق برشلونة الفوز في الدور الماضي على حساب فريق ديبورتيفو ليجانيس بنتيجة خمسة أهداف نظيفة.

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