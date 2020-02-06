رياضة | عاجل.. الكشف عن حجم إصابة عمر جابر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن حجم إصابة عمر جابر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور مصطفى المنيري طبيب فريق الكرة بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عمر جابر لاعب الفريق في مباراة الأهلي.

وغادر عمر جابر ملعب الدفاع الجوي في الدقيقة ٣٩ من الشوط الأول للمباراة بعدما تعرض لإصابة في الكتف، وشارك بدلا منه التونسي عمر العيوني.

أوضح المنيري أن التشخيص المبدئي لإصابة عمر جابر عبارة عن تمزق في أربطة الكتف لم يتمكن معها من استكمال اللقاء وفضل الجهاز إخراجه حتى لا تتفاقم الإصابة.

الطبيب كشف عن أنه سينتظر ٤٨ ساعة بعد الإصابة وبعدها يجري اللاعب أشعة على الكتف لبيان مدى قوتها.