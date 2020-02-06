اونلاين | بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر |Barca Live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر |Barca Live| والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلاً على نظيره أتلتيك بيلباو، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس الموافق 6 فبراير الجاري، في إطار منافسات دور الـ8 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

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حرصًا على مشاهدة مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.

- كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة

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ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو ضد برشلونة حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة السعودية الرياضية 1، و3، في قمة منافسات دور الـ8 من بطولة كأس ملك إسبانيا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية.

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين لإستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للبلوجرانا لتحقيق الفوز، لمواصلة مشواره في البطولة التي خسرها في النهائي بالموسم الماضي Barcelona ONLINE.

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.