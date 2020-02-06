اونلاين | رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش برشلونة هدف ليونيل ميسي yalla live

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مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو في الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا KORA GOAL مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة اليوم، حيث يتطلع الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز وتخطي عقبة أتليتك بلباو والتأهل للدور نصف النهائي والاقتراب من حصد لقب البطولة المحلية بالموسم الحالي.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة ضد أتليتك بلباو KOOORA 4 HD في كأس ملك إسبانيا – تابع بث مباشر مباراة BARCHELONA على كورة أونلاين:

بعاني برشلونة من الغيابات على الجانب الهجومي، حيث يفتقد كلاً من لويس سواريز الذي أجرى عملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة، وغيابه لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى الفرنسي عثمان ديمبلي الذي تم اكتشاف معاناته من تمزق كامل في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن، وأشارت تقارير إسبانية إلى غيابه حتى نهاية الموسم، ومن المتوقع أن يبدأ البرسا المباراة بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، فيدال.

خط الهجوم: ميسي، أنسو فاتي، جريزمان.

متابعة بث مباشر مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في الدوري الاسباني KORA GOAL بث مباشر مباراة برشلونة:

تنطلق مباراة برشلونة ضد اتليتك بلباو في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية الناقل الرسمي لمباريات بطولة كأس ملك إسبانيا بالموسم الحالي، حيث تذاع المباراة KSA SPORTS HD 1 بتعليق عربي مميز لـ سعيد الكعبي، وفهد العتيبي.