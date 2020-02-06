اونلاين | Yalla kora رابط بث مباشر برشلونة وأتليتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا اليوم الخميس 6 فبراير يلا شوت barcelona free

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Dawri plus، يحل برشلونة اليوم الخميس 6 فبراير ضيفاً على فريق أتليتيك بلباو، في أبرز مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، وذذلك على أرضية ملعب نيو سان ماميث في إقليم الباسك، وسبق للفريقن أن تقابلا خلال بطولة الدوري الإسباني، في الجولة الأولى، وحقق بلباو الفوز بهدف دون رد.

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Yalla shoot plus، وستبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، التاسعة مساء بتوقيت تونس، الثامنة مساء بتوقيت جرينتش.

Ksa live، ومن المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة على قنوات السعودية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستنقل على القناة السعودية الثالثة بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، والرابعة بصوت المعلق فهد العتيبي.

Kora star، من المحتمل أن يبدأ مدرب برشلونة كيكي ستين بالأسماء التالية: تير شتيجن – روبيرتو – لونجليه – بيكيه – ألبا – بوسكيتس – دي يونج – آرثر – جريزمان – فاتي – ميسي.