اونلاين | yalla-shoot مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة يلا شوت رابط ماتش برشلونة الآن kora-live

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Yalla shoot plus، ويحل برشلونة ضيفاً على ملعب نيو سان ماميث، في إطار مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث يسعى برشلونة للثأر من هزيمة الفريق الكتالوني ضد بلباو في إفتتاحية مباريات الدوري الإسباني بهدف دون رد.

Cool kora، تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وبالتوقيتات التالية: 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وبيروت ودمشق ومسقط وبغداد وعمان، 00:00 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 21:00 بتوقيت تونس وطرابلس والجزائر، 20:00 بتوقيت الدار البضاء وجرينتش، هذا وستنقل المباراة على القناة السعودية الثالثة والقناة السعودية الرابعة والمفتوحتان على القمر نايل سات.

Kora live، ومن المنتظر أن يبدأ المدرب كيكي سيتين المباراة بالتشكيل التالي: مارك أندري تير شتيجن: نيلسون سيميدو – صامويل أومتيتي – كليمون لونجليه – جوردي ألبا – سيرجي بوسكيتس – فرانكي دي يونج – أرتورو فيدال – ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – أنسوا فاتي.