اونلاين | مشاهد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر KSA SPORT YouTube قناة مفتوحة مجانًا بدون تقطيع Kora On Line

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* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : كليمون لونجليه - جيرارد بيكي - سيرجي روبيرتو - سيرجيو بوسكيتس

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خط الوسط : فيربو جونيور - إيفان راكيتيتش - أرتورو فيدال

خط الهجوم : أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي

* بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو :

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وعلى الجانب الآخر، صعد أتلتيك بلباو إلى الدور ربع النهائي بعد أن تجاوز تينيريفي بصعوبة بالغة بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

* مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر :

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