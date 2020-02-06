اونلاين | KORA PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بث مباشر "الشوط الثاني" ريال مدريد 0-1 ريال سوسيداد كورة جول

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موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد بالكأس

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وتُقام مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سوسيداد بالكأس

كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة المباراة عبر مجموعة السعودية الرياضية KSA SPOTS HD، عقب حصولها على حقوق بث مباريات كأس إسبانيا، KORA ONLINE الميرنجي يطمح للعبور في كأس الملك.

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