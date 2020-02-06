اونلاين | كورة لايف yalla shoot مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر اليوم الخميس 06 / 02 / 2020 كأس ملك إسبانيا رابط يوتيوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف yalla shoot مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر اليوم الخميس 06 / 02 / 2020 كأس ملك إسبانيا رابط يوتيوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر اليوم الخميس 6 فبراير 2020 يصطدم فريق ريال مدريد بطل كأس السوبر الإسباني ومتصدر الليجا بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان مع نظيره ريال سوسيداد، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2020/2019، وتقام المباراة على ملعب السنتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات كأس ملك إسبانيا يدخل فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان اللقاء ويبحث عن الفوز وخطف تذكرة التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، ويرغب الفريق في مواصلة النتائج المتميزة التي يفطقدمها هذا الموسم، ويعيش المرينجي حالة من النشوة بعد فوزه ببطولة كأس السوبر الإسباني وتصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني، بالإضافة إلى فوزه على أتليتكو مدريد بهدف نظيف يوم السبت الماضي في ديربي مدريد، ويحتل فريق ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 49 نقطة من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 7 لقاءات والخسارة في لقاء وحيد، وتأهل فريق ريال مدريد إلى هذا الدور بعد الفوز على فريق يونيستاس بثلاثة أهداف لهدف في مباراة دور الـ32، ثم الفوز على فريق ريال سرقسطة برباعية نظيفة في دور الـ16.

رابط مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد علي رابط قنوات يلا شوت بث مباشر في كأس ملك إسبانيا بدون تقطيع ، في المقابل يرغب فريق ريال سوسيداد في تحقيق نتيجة ايجابية أمام ريال مدريد بطل كأس السوبر الإسباني ومتصدر الليجا الإسبانية، ويرغب الفريق في العودة لطريق الانتصارات من جديد بعد الخسارة من فريق ليجانيس بهدفين لهدف في مباراة الجولة الماضية، ويحتل فريق ريال سوسيداد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 34 نقطة من الفوز في 10 لقاءات والتعادل في 4 مباريات والخسارة في 8 مواجهات، وتأهل فريق ريال سوسيداد إلى هذا الدور بعد الفوز على فريق إسبانيول بهدفين نظيفين في دور الـ32، ثم الفوز على أوساسونا بثلاثة أهداف لهدف في دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

جاءت تشكيلة ريال مدريد الرسمية كالتالي / في حراسة المرمى : أريولا / في خط الدفاع : ناتشو، مارسيلو، ميليتاو وراموس / في خط الوسط : كروس، فالفيردي، خاميس رودريجيز / في خط الهجوم : ابراهيم دياز، كريم بنزيما وفينسيوس.